Жительница Саратова предлагает всем желающим «кота на час». Объявление с предложением оригинальной услуги размещено на сайте «Авито».

Отмечается, что домашнее животное по имени Пушок «готово» оказать арендатору целый спектр услуг. В их числе — фотосессия, массаж, приятный вечер в компании с котом и подогрев сидений. По словам хозяйки, «мурлыка» способен напугать родственников или неприятелей, внимательно выслушать и выступить в роли собутыльника, а также обезвредить паука.

В объявлении также сказано, что категорически запрещено обижать животное. Кота нельзя кормить непригодной для этого пищей, не стоит наливать ему алкоголь, курить в присутствии кота и выносить его на улицу в мороз противопоказано.

Avito.ru

Стоимость аренды Пушка на час составляет всего 500 рублей. На момент публикации материала объявление посмотрели 1744 пользователя.

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