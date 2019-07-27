Жительница Саратова предлагает всем желающим «кота на час»

, 11:59 Фото 74

По данным объявления, домашнее животное «готово» оказать целый спектр услуг — от подогрева сидений до участия в посиделках с распитием спиртных напитков.

Фото : www.globallookpress.com / © imagebroker/ Alfred Schauhuber

Жительница Саратова предлагает всем желающим «кота на час». Объявление с предложением оригинальной услуги размещено на сайте «Авито».

Отмечается, что домашнее животное по имени Пушок «готово» оказать арендатору целый спектр услуг. В их числе — фотосессия, массаж, приятный вечер в компании с котом и подогрев сидений. По словам хозяйки, «мурлыка» способен напугать родственников или неприятелей, внимательно выслушать и выступить в роли собутыльника, а также обезвредить паука.

В объявлении также сказано, что категорически запрещено обижать животное. Кота нельзя кормить непригодной для этого пищей, не стоит наливать ему алкоголь, курить в присутствии кота и выносить его на улицу в мороз противопоказано.

Avito.ru

Стоимость аренды Пушка на час составляет всего 500 рублей. На момент публикации материала объявление посмотрели 1744 пользователя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украденную из Третьяковки картину Куинджи выставили на продажу на «Авито».

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