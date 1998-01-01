Украденную из Третьяковки картину Куинджи выставили на продажу на Авито

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За произведение искусства, оцененное примерно в один миллион долларов, продавец попросил всего 15 тысяч рублей.

Фото: Instagram @dashakhan16

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Кража картины Куинджи 10

Сразу после появления новости о похищении картины «Ай-Петри. Крым» художника Архипа Куинджи из Третьяковской галереи 27 января, внимательные пользователи сайта Авито обнаружили объявление о продаже украденного полотна. Продавец просил за произведение искусства, оцененное в сумму более, чем один миллион долларов, всего 15 тысяч рублей.

Объявление о продаже картины КуинджиОбъявление о продаже картины Куинджи. kp.ru

— Картина «Ай-Петри. Крым», Архип Куинджи, 15 000 рублей. Прямиком из Третьяковки. Также есть картины под заказ, — говорится в объявлении, пишет сайт KP.RU. Журналисты связались с автором объявления.

— Проверяю зайдет ли шутка, — с ходу признался Александр.

— Точно не продаете? А то говорят, что парень лет 25, — спрашиваю.

— Точно. Но может быть всякое. Сам такие случаи на «Авито» просматриваю.

— Полицейские еще не звонили?

— Нет. Думаю, завтра утром, — ответил «продавец» на вопрос журналиста.

Журналисты KP.RU связались с автором объявленияЖурналисты KP.RU связались с автором объявления. kp.ru

Молодой человек по имени Александр рассказал, что бывал в Третьяковской галерее, однако в день исчезновения картины из музея он находился дома — в Вологде. Шутник также отметил, что занимается антиквариатом, потому внимательно следит за новостями. Последние известия и натолкнули его на мысль создать шуточное объявление. Кроме того Александр отметил, что держит свой магазин с картинами, антикварными столами, часами, посудой.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что по факту хищения картины Куинджи из Третьяковки возбуждено уголовное дело.

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