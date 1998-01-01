Украденную из Третьяковки картину Куинджи выставили на продажу на Авито

Сразу после появления новости о похищении картины «Ай-Петри. Крым» художника Архипа Куинджи из Третьяковской галереи 27 января, внимательные пользователи сайта Авито обнаружили объявление о продаже украденного полотна. Продавец просил за произведение искусства, оцененное в сумму более, чем один миллион долларов, всего 15 тысяч рублей.
Молодой человек по имени Александр рассказал, что бывал в Третьяковской галерее, однако в день исчезновения картины из музея он находился дома — в Вологде. Шутник также отметил, что занимается антиквариатом, потому внимательно следит за новостями. Последние известия и натолкнули его на мысль создать шуточное объявление. Кроме того Александр отметил, что держит свой
Ранее Пятый канал сообщал о том, что по факту хищения картины Куинджи из Третьяковки возбуждено уголовное дело.