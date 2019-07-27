В Москве задержали незарегистрированного кандидата Соболь

Незарегистрированного кандидата Любовь Соболь задержали, когда девушка садилась в такси, предположительно направляясь к мэрии на несанкционированную акцию. Видео с задержанием опубликовано в Twitter правозащитницы.

На видео юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Соболь в накинутом на плечи триколоре общается с сотрудником полиции.

Как сообщает РЕН ТВ, ряд оппозиционных кандидатов, в том числе Соболь, не были допущены до выборов из-за большого количества недействительных подписей. После несогласованного митинга 14 июля у Мосгоризбиркома, активисты договорились выйти на несанкционированную акцию 27 июля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь.