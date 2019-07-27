Участники несанкционированной акции в Москве прорвали оцепление и распылили газ

, 15:04 Видео 209

Иницидент зафиксирован рядом с магазином «Елисеевский» в центре столицы.

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Фото, видео : © РИА Новости / Евгений Одиноков, ren.tv

Участники несанкционированной акции прорвались за оцеплении сотрудников правоохранительных органов и выдвинулись на проезжую часть на Тверской улице в центре Москвы, сообщает ТАСС.

По информации агентства, участники акции не вняли просьбам полицейских разойтись по домам, наоборот распылили газ и прорвали оцепление в направлении улицы Охотный Ряд, неподалеку от магазина «Елисеевский». В настоящее время протестующие мешают движению транспорта на Тверской улице.

ТАСС отмечает, что сотрудники спецназа Росгвардии ОМОН были вынуждены надеть противогазы из-за распыленного газа.

По информации РЕН ТВ, полицейские на провокации не поддаются. Правоохранители оттесняют участников незаконного мероприятия, предпринимая все меря для предотвращения нарушений порядка.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании в Москве незарегистрированного кандидата Соболь.

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