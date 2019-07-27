На несанкционированной акции в Москве задержали более тысячи человек

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ГУ МВД сообщило о 1074 задержанных в центре столицы.

Фото : ТАСС/Бобылев Сергей

ГУ МВД сообщило о 1074 задержанных за различные провокации на несанкционированной акции в центре столицы 27 июля. Их доставили в отделения полиции для дальнейших разбирательств.

Правоохранители отметили, что после расследования в отношении задержанных примут меры в соответствии с законом.

В полицейском участке оказались некоторые кандидаты на выборы в Мосгордуму, которые не прошли регистрацию. Известно о задержании Любови Соболь и Ильи Яшина, которые агитировали граждан принять участие в несогласованной акции.

Власти Москвы заранее предупредили всех участников незаконного митинга 27 июля об ответственности. Несмотря на призывы полицейских и руководства города, на улицы Москвы вышли люди. Не обошлось и без провокаций — так некоторые из пришедших распылили газ и прорвали полицейское оцепление, а затем перекрыли движение транспорта на Тверской улице.

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