Разрешить подросткам голосовать с 16 лет предложили в России

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Член Совфеда Елена Афанасьева считает, что возможность снижения возрастного порога для голосования, поможет избавить молодежь от политической безграмотности.

Фото : ТАСС/Sebastian Gollnow

Член Совета Федерации Елена Афанасьева выступила с предложением снизить возрастной порог для голосования до 16 лет. Об этом пишут РИА Новости.

По словам спикера Совфеда, такое новшество поспособствует ликвидации политической безграмотности среди молодежи. В качестве аргумента она привела следующий факт: в 14 лет подросток получает паспорт, в 16 при некоторых обстоятельствах может жениться или выйти замуж, а вот голосовать не имеет права до наступления совершеннолетия.

По мнению Афанасьевой, возрастная группа от 14 до 18 лет практически исключена из общественной жизни, что неблагоприятно влияет на их ощущения себя как полноправных граждан своей страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России заговорили о снижении возраста совершеннолетия.

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