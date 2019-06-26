В России заговорили о снижении возраста совершеннолетия

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Глава Росмолодежи рассказал о предпосылках для изменения возрастных границ.

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Фото, видео : Пятый канал, www.globallookpress.com, instagram @100sharov.by

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев заявил, что в России имеются предпосылки для снижения возраста совершеннолетия. Об этом пишет RT.

Глава Росмолодежи отметил, что более раннему взрослению подростков в России способствуют новые способы коммуникации. 

«В связи с этим, конечно, „уходит вниз“ возраст взросления. Мы не можем этого не замечать», — сказал Бугаев.

По его мнению, для законодательного смещения возраста совершеннолетия нужно все «четко просчитать» и учесть все возможные последствия данного изменения.

Сенатор Совета Федерации и председатель Союза женщин России Екатерина Лахова выступила против снижения возраста взросления.

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