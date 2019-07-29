Режим ЧС объявлен в Амурской области из-за паводков

, 9:08 Эфирная новость 40

В настоящее время под водой оказались 400 жилых домов, но люди не спешат их покидать.

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Фото, видео : ТАСС / Александр Гаврелюк, 5-tv.ru

В Амурской области ухудшается ситуация с паводками. Под водой сейчас 400 жилых домов. Прогноз пока неблагоприятный, в понедельник область, как сообщают синоптики накроет еще один мощный циклон с ливнями.

Из-за разлива рек в регионе действует режим ЧС, затоплены 11 населенных пунктов, спасатели проводят эвакуацию.

Бурный поток — уносит течением сарай, а это — все, что осталось от бани. Улицы села Угловое — превратились в реки. А так теперь выглядит деревня Козловка — дома в воде по окна. Смыты дороги, нет транспортного сообщения. Стихия в эти минуты угрожает уже двадцати пяти населенным пунктам Амурской области. Людей массово эвакуируют.

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Несмотря на смертельную опасность, многие люди не спешат покидать свои дома. Переживают, что домашний скот погибнет — а для многих это едва ли не главная ценность. Люди говорят, дома еще можно отстроить, а вот животных потом купить будет не на что. Свиней держат прямо на крышах домов.

Вся последняя информация в материале Романа Ишмухаметова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что паводок не отпускает и Иркутскую область. Там вновь вода в реках поднялась выше критической отметки.

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