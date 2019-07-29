Гороскоп на 29 июля: время настало, Водолей!

Весы, у вас на этой неделе вгляд победителя! Внутренний голос знает, что все, к чему вы прикасаетесь, превращается в золото. Воспользуйтесь этой энергией, чтобы расширить свою империю, сотрудничать с нужными людьми и быть замеченными в тех местах, которые помогут вам подняться на новый уровень. Вы слишком одарены, чтобы скрывать свою магию. Дева, думайте о том, что происходит вокруг, как о «расширении ума». Как вы заставите свой мозг думать и действовать по-другому? Экспериментируйте с новым способом обучения, новым способом решения проблем и новым способом обмена своими знаниями. Время настало, Водолей! Вы настроены сдвинуть горы и достичь невозможного.



Овен — гороскоп на сегодня, 29 июля

Овны, отпустите ваше представление о том, как выглядит правильное решение дел. Позвольте себе соблазниться блестящими идеями.

Космический совет: самое время направить и развить некоторые из ваших лучших идей.

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Телец — гороскоп на сегодня, 29 июля

Тельцы, готовы вступить в лигу сильных игроков? Да, теперь вы сила, с которой необходимо считаться. Вас поддерживают люди, которые не только приветствуют ваш рост, но и вдохновляют вас на достижение невозможного.

Космический совет: сосредоточиться на создании ваших финансовых резервов.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 29 июля

Близнецы, не рискуйте. Все может пойти не так, как вы планировали. Однако, прилив адреналина может заставить вас все же вопростить план Б!

Космический совет: контроль повреждений никогда не был таким увлекательным.

Рак — гороскоп на сегодня, 29 июля

Раки, ожидайте много прорывных моментов, но не успокаивайтесь вашими долгосрочными целями. Вы отвечаете за проявление этих грандиозных идей в своей реальности.

Космический совет: проявите грандиозные идеи в своей реальности.

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Лев — гороскоп на сегодня, 29 июля

Львы, позвольте себе быть опьяненным тем, что вы создаете. Погрузитесь в свое искусство. Вы обнаружите, что нет большей радости, чем радость выражения ваших самых сокровенных мыслей.

Космический совет: позвольте себе быть опьяненным вашим искусством.

Дева — гороскоп на сегодня, 29 июля

Девы, продолжайте ухаживать за своим садом и с гордостью наблюдать, как он приносит плоды. Есть одна вещь, в которой вы можете быть уверены. Это то, что изобилие, которого вы заслуживаете, найдет свой путь к вам.

Космический совет: гордитесь тем, как цветет ваш сад.

Весы — гороскоп на сегодня, 29 июля

Весы, будьте в курсе дверей, которые открываются для вас. Вы на шаг ближе к тому, чтобы выиграть джекпот. Вас ожидают случайные встречи. Например, вы можете познакомиться с кем-то в той области, в которой вы хотели учиться..

Космический совет: пройдите через золотую дверь.

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Скорпион — гороскоп на сегодня, 29 июля

Скорпионы, вы найдете именно то, что вам нужно, сидя на своем троне. Ваша карьера переживает огромный рост и приносит вам финансовую стабильность, которая когда-то была далекой мечтой.

Космический совет: ваша карьера переживает огромный рост.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 29 июля

Если вы не знаете, куда идете, ни одна дорога не приведет вас туда. Этот этап вашей карьеры требует большей ясности. Стрелец, найдите время, чтобы определить ваши краткосрочные и долгосрочные цели

Космический совет: определите ваши краткосрочные и долгосрочные цели.

Козерог — гороскоп на сегодня, 29 июля

«И, прежде всего, наблюдайте сверкающими глазами весь мир вокруг вас, потому что самые великие секреты всегда скрыты в самых неожиданных местах. Те, кто не верит в магию, никогда не найдут ее». Самые скептические Козероги будут вдохновлены словами британского писателя Роальда Даля. Эта фаза пробуждает вас к утраченному чувству цели и впоследствии помогает вам привлечь возможности, которые соответствуют вашей душе. Космический совет: вы привлекаете возможности, которые соответствуют росту вашей души.

Водолей — гороскоп на сегодня, 29 июля

Водолеи, мы несем ответственность за жизнь, которую мы курируем для себя. Если энергия, которая нас окружает, это энергия радости и праздника, мы являемся причиной этого. Если мы оказываемся в зоне военных действий, именно наши действия (или их отсутствие) привели нас к этой точке.

Космический совет: примите качества сострадания и сочувствия.

Рыбы — гороскоп на сегодня, 29 июля

Вы полностью осознаете, что делаете именно то, зачем вас послали сюда? Вы откроете для себя истинное значение гармонии. Продолжайте расти и развиваться, Рыбы. Вы волшебное существо, привлекающее магические возможности. .

Космический совет: вы откроете для себя истинное значение гармонии.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июля по 4 августа.