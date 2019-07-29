Видео: 11 проваливших допинг-тесты футболистов АПЛ получили допуск к матчам

В английской Премьер-лиге разгорается настоящий скандал. Допинг-пробы сразу 11 игроков оказались положительными. Такого в истории чемпионата Англии еще не было. У футболистов в крови обнаружены риталин, морфин и даже амфетамин. Имена держатся в тайне.

Руководители Футбольной ассоциации пытаются доказать британскому антидопинговому агентству, что все запрещенные препараты применялись по рекомендациям врачей. Специалисты считают, что выявленные случаи — лишь начало и будут другие эпизоды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Спортивный арбитражный суд признал 12 российских спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил.