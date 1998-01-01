Спортивный суд признал 12 россиян виновными в допинговых нарушениях

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В списке оказались российские атлеты, в том числе олимпийский чемпион Иван Ухов.

Фото: ТАСС / Алеев Егор

Тема:
Допинговый скандал 250

CAS, Спортивный арбитражный суд признал 12 российских спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

Решение затронуло бегунов, атлетов, специализирующихся на прыжках, метателей молота и диска, а также толкателя ядра. Восемь из 12 спортсменов отстранены на четыре года, начиная с разных моментов, две метательницы молота, Татьяна Лысенко и Гульфия Ханафеева отстранены на восемь лет, метательница диска Вера Ганеева — на два.

Наказание также предусматривает лишение спортивных наград, заработанных в определенный период. Так, своего олимпийского золота лишится прыгун Иван Ухов, ставший призером лондонской олимпиады в 2012-м.

Ранее Пятый канал рассказывал об иске, который спортсмены вручили автору доклада о допинге.

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Допинговый скандал 250
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