Спортивный суд признал 12 россиян виновными в допинговых нарушениях

CAS, Спортивный арбитражный суд признал 12 российских спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

Решение затронуло бегунов, атлетов, специализирующихся на прыжках, метателей молота и диска, а также толкателя ядра. Восемь из 12 спортсменов отстранены на четыре года, начиная с разных моментов, две метательницы молота, Татьяна Лысенко и Гульфия Ханафеева отстранены на восемь лет, метательница диска Вера Ганеева — на два.

Наказание также предусматривает лишение спортивных наград, заработанных в определенный период. Так, своего олимпийского золота лишится прыгун Иван Ухов, ставший призером лондонской олимпиады в 2012-м.

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