Полиция задержала фаната Земфиры, который разбил Mercedes певицы

, 16:28 48

Таким образом «поклонник» пытался привлечь внимание артистки. Теперь ему грозят два года тюрьмы.

Фото : globallookpress.com © Andrey Fedechko

Полиция задержала фаната певицы Земфиры, который в субботу, 27 июля, разбил ее автомобиль Mercedes, припаркованный рядом с одним из домов на Фрунзенской набережной в Москве. Таким образом мужчина хотел привлечь внимание артистки. Теперь ему грозят два года тюрьмы.

Как стало известно 5-tv.ru, 35-летний Глеб С. разбил два передних стекла машины. Их замена обойдется певице в 25 тысяч рублей. На допросе злоумышленник признался, что на подобный поступок его подтолкнула любовь к Земфире. Сейчас его отпустили под подписку о невыезде. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, в рамках которого мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об архивном снимке Земфиры, опубликованным Ренатой Литвиновой.

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