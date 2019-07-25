«Ностальгия»: Рената Литвинова опубликовала архивное фото Земфиры

Российская актриса и режиссер Рената Литвинова порадовала подписчиков старой фотографией Земфиры.

На архивном снимке выдающегося российского кинооператора Владислава Опельянца певица позирует в плаще со сложенными на груди руками.

Instagram @renatalitvinovaofficiall

Публикация Литвиновой пробудила ностальгические чувства соскучившихся по артистке фолловеров.

«Примерно так она выглядела, когда появилась на музыкальном канале в 2000 году и украла миллионы сердец (в том числе мое)»;

«Скучаю по вам обеим»;

«И что-то важное между. Действительно важное между»;

«Божечки, как же я скучаю по концертам Земфиры и безумным фильмам Ренаты».

«Ностальгия»

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Это не первый раз, когда Рената Литвинова публикует старые фотографии Земфиры. В день всех влюбленных актриса поделилась снимком 1989 года.

В июне 2019 года Земфира прервала долгое молчание. Звезда спела перед гостями ПМЭФ. 5-tv.ru публиковал видео выступления.