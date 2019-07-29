Видео: Альпинист из России пропал в горах Киргизии

, 15:38 Эфирная новость 32

Спасательные службы Киргизии занимаются поисками 45-летнего россиянина, который попытался покорить пик Ленина.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Пятый канал, ТАСС /Божуков В.

В горах Киргизии ищут пропавшего альпиниста из России. 45-летний мужчина совершал восхождение на пик Ленина — одну из самых популярных вершин в Центральной Азии. В последний раз он выходил на связь в субботу — уже на спуске, на отметке в пять тысяч метров.

На помощь россиянину отправились представители местной турфирмы, но найти своего клиента не смогли. Тогда к поисковой операции присоединились спасатели киргизского МЧС, профессиональные альпинисты и волонтеры. Пока неясно, почему россиянин, который путешествовал через турфирму, оказался в горах один. Восхождение обычно совершают в составе группы или как минимум с напарником.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в горах Кабардино-Балкарии найдены погибшими два петербургских альпиниста. Молодые парни хотели пройти к вершине одним из самых сложных маршрутов.

Читайте также

+17° Днём +16°
Ночью +8°
63.52
0.39 70.64
0.33
Гороскоп на 29 июля: время настало, Водолей!

Последние новости

16:17
«Что ж вы за дебилы?»: Соратник Зеленского об идее отменить День Победы
15:53
Режим ЧС из-за лесных пожаров введен на территории Красноярского края и Иркутской области
15:46
Почему сестра Жанны Фриске разводится с мужем после семи лет брака?
15:38
Видео: Альпинист из России пропал в горах Киргизии
15:27
Maruv шантажирует фанат, ограбивший певицу после концерта в Москве
15:20
Звезда «Притяжения» Александр Петров расстался с актрисой Ириной Старшенбаум

Сейчас читают

Видео: Лидер Rammstein порулил самолетом по пути в Москву
Фото: В Индии родился ребенок-русалка
Фото: Во что нарядились звезды российского шоубиза на закрытии «Жары»?

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги