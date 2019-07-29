Видео: Альпинист из России пропал в горах Киргизии

В горах Киргизии ищут пропавшего альпиниста из России. 45-летний мужчина совершал восхождение на пик Ленина — одну из самых популярных вершин в Центральной Азии. В последний раз он выходил на связь в субботу — уже на спуске, на отметке в пять тысяч метров.

На помощь россиянину отправились представители местной турфирмы, но найти своего клиента не смогли. Тогда к поисковой операции присоединились спасатели киргизского МЧС, профессиональные альпинисты и волонтеры. Пока неясно, почему россиянин, который путешествовал через турфирму, оказался в горах один. Восхождение обычно совершают в составе группы или как минимум с напарником.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в горах Кабардино-Балкарии найдены погибшими два петербургских альпиниста. Молодые парни хотели пройти к вершине одним из самых сложных маршрутов.