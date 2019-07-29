Ушел из жизни знаменитый дирижер Александр Вакульский

, 17:06 34

Маэстро скончался в Голландии. Ему было 70 лет.

Фото : culture.bashkortostan.ru

Знаменитый дирижер Александр Вакульский скончался в Голландии на 71-м году жизни, об этом в понедельник, 29 июля, сообщает Министерство культуры Республики Башкортостан.

Александр Вакульский родился 1 января 1949 года в деревне Косино Иглинского района Башкортостана. Проходил обучение в Уфимской школе музыкального воспитания, где освоил игру на кларнете. Позднее стал выпускником Ленинградской консерватории как фаготист, там же окончил аспирантуру по специальности симфоническое дирижирование. Параллельно с учебой работал в оркестре Ленинградской филармонии.

Маэстро в 1976 году переехал из Советского Союза в Голландию, где возглавил Амстердамский симфонический оркестр, проработав на этой должности 23 года.

Александр Вакульский — лауреат Международного конкурса дирижеров в Нидерландах, участник многих престижных музыкальных фестивалей в крупнейших городах Западной Европы. Выступал в качестве приглашенного дирижера с Государственным оркестром Евгения Светланова и оркестром финского города Турку. Маэстро также сотрудничал с Санкт-Петербургским филармоническим оркестром, ведущими оркестрами Германии, Испании, Италии, США, Финляндии, Франции, Швеции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер народный артист России Анатолий Топоров.

Читайте также

+17° Днём +17°
Ночью +8°
63.52
0.39 70.64
0.33
Гороскоп на 29 июля: время настало, Водолей!

Последние новости

17:51
Ксения Собчак порадовала поклонников снимком с отдыха в Италии
17:42
Видео: В Иркутской области из-за наводнения эвакуировали более тысячи человек
17:32
Милана Тюльпанова закрутила роман с хоккеистом Егором Замулой
17:15
«Шрамов не видно!»: Модель удалила соски для публикаций снимков в Instagram — фото
17:10
«Бороться бессмысленно»: Красноярский губернатор о тушении лесных пожаров — видео
17:06
Ушел из жизни знаменитый дирижер Александр Вакульский

Сейчас читают

Фото: В Индии родился ребенок-русалка
Видео: Лидер Rammstein порулил самолетом по пути в Москву
Фото: Во что нарядились звезды российского шоубиза на закрытии «Жары»?

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги