Ушел из жизни знаменитый дирижер Александр Вакульский

Знаменитый дирижер Александр Вакульский скончался в Голландии на 71-м году жизни, об этом в понедельник, 29 июля, сообщает Министерство культуры Республики Башкортостан.

Александр Вакульский родился 1 января 1949 года в деревне Косино Иглинского района Башкортостана. Проходил обучение в Уфимской школе музыкального воспитания, где освоил игру на кларнете. Позднее стал выпускником Ленинградской консерватории как фаготист, там же окончил аспирантуру по специальности симфоническое дирижирование. Параллельно с учебой работал в оркестре Ленинградской филармонии.

Маэстро в 1976 году переехал из Советского Союза в Голландию, где возглавил Амстердамский симфонический оркестр, проработав на этой должности 23 года.

Александр Вакульский — лауреат Международного конкурса дирижеров в Нидерландах, участник многих престижных музыкальных фестивалей в крупнейших городах Западной Европы. Выступал в качестве приглашенного дирижера с Государственным оркестром Евгения Светланова и оркестром финского города Турку. Маэстро также сотрудничал с Санкт-Петербургским филармоническим оркестром, ведущими оркестрами Германии, Испании, Италии, США, Финляндии, Франции, Швеции.

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