Умер народный артист России Анатолий Топоров

Народный артист России, один из старейших актеров Малого театра Анатолий Топоров скончался в четверг, 25 июля, на 92-м году жизни, сообщает пресс-служба театра.

Анатолий Михайлович в 1952 году окончил училище им. М. С. Щепкина и тогда же был принят в труппу Малого театра, где прослужил 67 лет. Топоров очень любил творчество А. Островского. Актер играл в пьесах «Женитьба Бальзаминова», «Лес», «Не было ни гроша, да вдруг алтын», «Доходное место» и других.

А в «Волках и овцах» Топоров сыграл в двух разных постановках — в 34 года и в 68 лет. Также Анатолий Михайлович снялся в фильмах — «Хождение по мукам», «Угрюм-река», «Северная повесть».

«Кажется, это был самый жизнерадостный актер Малого театра. Прощаясь с этим замечательным артистом, мы низко кланяемся его памяти и благодарим за радость общения и долгие годы служения искусству», — говорится в некрологе, опубликованном на сайте театра.

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