Звезде «Дома-2» потребовалась помощь медиков после процедуры по увеличению губ

Участнице шоу «Дом-2» Любови Дробкой потребовалась экстренная медицинская помощь. Девушка сделала операцию по увеличению губ с использованием препарата Лонгидаза и похвасталась результатом в Instagram. Однако через некоторое время после процедуры у нее возникла аллергическая реакция. Сейчас Дробковой оказывают помощь врачи. Решается вопрос о госпитализации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девятилетний сын рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, и телеведущей Айзы Анохиной Сэм попал в больницу. Врачи диагностировали у мальчика сотрясение мозга. Прежде, чем специалисты выяснили, каким заболеванием страдает ребенок, Айзе пришлось сменить несколько клиник.