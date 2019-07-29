Звезде «Дома-2» потребовалась помощь медиков после процедуры по увеличению губ

, 19:18 Видео 8

У Любови Дробкой началась аллергическая реакция. Решается вопрос о госпитализации девушки.

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Фото, видео : instagram @_lubov_valerevna_

Участнице шоу «Дом-2» Любови Дробкой потребовалась экстренная медицинская помощь. Девушка сделала операцию по увеличению губ с использованием препарата Лонгидаза и похвасталась результатом в Instagram. Однако через некоторое время после процедуры у нее возникла аллергическая реакция. Сейчас Дробковой оказывают помощь врачи. Решается вопрос о госпитализации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девятилетний сын рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, и телеведущей Айзы Анохиной Сэм попал в больницу. Врачи диагностировали у мальчика сотрясение мозга. Прежде, чем специалисты выяснили, каким заболеванием страдает ребенок, Айзе пришлось сменить несколько клиник.

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