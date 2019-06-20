Сын рэпера Гуфа попал в больницу с сотрясением мозга

Девятилетний сын диджея Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, и телеведущей Айзы Анохиной Сэм попал в больницу с сотрясением мозга.

Впрочем, диагноз ему поставили далеко не сразу. Айза в своем Instagram в среду, 19 июня, поделилась своим шоком от того, как она с мальчиком пытались получить помощь врачей в бесплатных медучреждениях Москвы.

Instagram @aizalovesam

По ее словам, им пришлось сменить несколько клиник. В первую они обратились около 15.00, и только около полуночи ребенка принял врач и поставил диагноз.

Бывшую участницу «Дома-2» поразили грубость и злость врачей.

Сейчас Айза занимается поиском клиники, где бы смог продолжить лечение ее сын.

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