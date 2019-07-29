В честь 35-летия «Санта-Барбары» актеры сериала с фанатами отправятся в круиз

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4 ноября 2019 года группа отправится на Багамские острова.

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Фото, видео : кадр из т/c «Санта-Барбара», Instagram @abonemartinez

Всемирно известному сериалу «Санта-Барбара» исполняется 35 лет. Первая серия мыльной оперы вышла на экраны 30 июля 1984 года. Чтобы отметить это событие, актеры, участвующие в съемках легендарной кинокартины, соберутся вместе с ее фанатами и отправятся в четырехдневный круиз. Судно отплывет в сторону Багамских островов 4 ноября 2019 года. В мероприятии примут участие такие мировые звезды как Адольфо Ларруе Мартинес (Круз Кастильо), Лэйн Дэвис (Мейсон Кепвелл), Луиз Сорель (Августа Локридж), Харли Джейн Козак (Мэри Дюваль), Николас Костер (Лайонел Локридж), Джудит Макконнелл (София Кэпвелл).

Instagram @santa_barbara_cruz_eden

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Подробности о готовящемся круизе на своей странице рассказал Эй Мартинес. Он записал видеообращение к поклонникам, в котором сообщил, что фанатов, решивших отправиться в путешествие, ждет насыщенная программа. Они смогут вживую пообщаться с кумирами и повеселиться на вечеринках.

«Мы проведем четыре дня, рассказывая о шоу и устраивая вечеринки на Багамах. Ущипните меня, если это неправда! <.> Это будет первый раз, когда я проведу время с друзьями на прекрасном корабле, и я не могу ждать», — написал артист.

Instagram @abonemartinez

Роль Кастильо стала одной из главных в сценической карьере Мартинеса. Она принесла ему мировую славу и премию «Эмми» в 1990 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скончался самый известный исполнитель роли Си Си Кэпвелла.

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