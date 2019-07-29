Агент Михаила Галустяна опроверг слухи о разводе юмориста

В сети обсуждают слухи о возможном разводе Михаила Галустяна и его жены Виктории. По информации ФАН, пассажиры самолета, следовавшего в Барнаул, заметили юмориста в компании неизвестной женщины и предположили, что он изменяет супруге, с которой прожил в браке 12 лет.

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Как отмечает издание, артист довольно резко реагировал на просьбы поклонников сделать совместное фото, а на один из вопросов о личной жизни якобы ответил, что расстался со своей избранницей. Фанаты были шокированы этой новостью, поскольку совсем недавно супруги посвящали друг другу трогательные посты в соцсетях и открыто демонстрировали чувства.

Instagram @victoriagalustyan

Агент Галустяна Алексей Новацкий в беседе с 5-tv.ru прокомментировал возникшие сплетни. Он отметил, что сведения, распространившиеся в интернете, не соответствуют действительности.

«Никого не слушайте, это все ложь полная. Это все фейк», — заявил представитель юмориста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Галустян показал повзрослевших дочек.