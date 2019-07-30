Рынска и брыли: Вдова Малашенко решила напомнить о себе и стать красивее

, 1:25 Фото 152

Бывшая светская львица спустя полгода после смерти супруга начала следить за собой.

Фото : Instagram @bozhenarynska

Вдова российского олигарха Игоря Малашенко Божена Рынска, которая после смерти супруга предпочитала долгое время не напоминать о себе, теперь решила прорекламировать одну из московских клиник, в которой ей сделали косметическую операцию.

Проблемой для внешнего вида 44-летней уроженки Петербурга стали брыли — свисающие щеки, которые старят любую женщину.

Instagram @bozhenarynska

Дама обратилась в одну из косметологических клиник, где, по ее словам, ей и исправили «поплывший» овал лица. Об этом она подробно рассказала в Instagram.

«К подтяжке я была морально не готова. И долго еще не буду готова. Поэтому сделала под местной анестезией ниточки по нижнему краю лица. Всего две, и по самому краю. Это было довольно быстро. Никаких синяков не было вообще», — порадовалась она.

Instagram @medicris_ru

Внезапно овдовевшая в феврале Рынски позиционирует себя как журналист, однако едва ли кто вспомнит ее статьи. После кончины супруга женщина залегла «на дно», иногда напоминая о себе, делая заявления о якобы попытке самоубийства от горя, наследстве Малашенко и прочем. Теперь же она решила вернуться в столичный светский бомонд, «обновив» как минимум лицо.

«Зато теперь не надо фотошопить брыли, их просто нет. Можно сниматься, не улыбаясь», — добавила она.

Вскоре после самоубийства Малашенко, по словам Рынски, она надеялась, что их похоронят в одном гробу. Она также заявляла, что сменила фамилию.

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