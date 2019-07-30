В Креме обсудили необоснованный рост тарифов ЖКХ

, 4:59 Эфирная новость 73

Глава ФАС отчитался перед Владимиром Путиным о причинах роста цен и методах решения проблемы.

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Фото, видео : ТАСС / Алексей Никольский, 5-tv.ru

Необоснованный рост тарифов на услуги ЖКХ обсудили сегодня в Кремле. Владимир Путин выслушал доклад главы федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева. Поводом послужили обращения граждан на «прямую линию» с вопросами о высоких ценах на воду и свет. Артемьев пояснил, что рост тарифов связан с «дырками» в законодательстве, которые позволяли региональным и муниципальным властям превышать установленные правительством индексы. Сегодня они уже закрыты. Президент поручил главе ведомства следить, чтобы подобные лазейки не открывались вновь.

«Мне бы очень хотелось, чтобы слова и бумажки, которые производятся в большом количестве на разных уровнях, не расходились с сутью тех решений, которые принимаются; чтобы люди видели, что эти решения работают в реальной жизни», — подчеркнул глава государства.

«Будем очень стараться, будем за это перед Вами отвечать», — заявил Артемьев.

Артемьев также доложил президенту о борьбе с картелями. Глава антимонопольной службы отметил, что дорожное строительство и фармацевтика — самые проблемные сферы. 90 процентов государственных торгов в этих областях не обходятся без сговора участников. И это наносит огромный вред национальной экономике. Готовится новый закон по борьбе с картелями, вероятно, он будет принят уже этой осенью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Петербурге запустили сервис против лжекоммунальщиков.

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