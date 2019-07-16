В Петербурге запустили сервис против лжекоммунальщиков

, 23:21 Эфирная новость 46

Позвонив по короткому номеру каждый сможет узнать, в гости пришли сотрудники коммунальных служб или мошенники.

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Фото, видео : ТАСС / Михаил Метцель, Пятый канал

В Петербурге стартовала важная жилищная инициатива — в городе запустили горячую линию. Позвонив по короткому номеру 004 можно проверить — к вам в дверь постучали настоящие газовики и водопроводчики, или липовые. Случаи, когда под видом коммунальщиков приходят мошенники, происходят каждый день. Во всех российских городах. Обманывают, прежде всего, доверчивых пенсионеров. Петербургский опыт может быть востребован всюду. Как это работает, увидел корреспондент МИЦ «Извести» Ян Воскресенский. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что мошенники нашли новый способ отъема квартир.

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