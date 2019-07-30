Премьер-министр Великобритании готовит Лондон к скорому выходу из ЕС. Борис Джонсон так сильно хочет распрощаться с Евросоюзом, что объявил крупнейшую со временем Второй Мировой войны рекламную кампанию. На эти цели выделены колоссальные сто миллионов фунтов стерлингов.

Агитацию «за Brexit» Джонсон начал с Шотландии, как известно, ярой противницы развода с Европой. Так вот там нового британского премьера просто освистали. Под крики и улюканье толпы глава правительства Соединенного королевства поспешил скрыться в резиденции своей шотландской коллеги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что целью нового премьер-министра является выход из Евросоюза при любых условиях до 31 октября текущего года.