Гороскоп на 30 июля: Скорпион, идеала нет!

Скорпион, перестаньте придерживаться идеальным отношениям. Оставьте место для любви в ее наиболее развитой форме. Дева, вспомните кто вы. Никакая сила в мире не может остановить вас, когда вы решите показать свой потенциал. Весы, а что если не существует такого понятия, как «один»? Пустите в свою жизнь человека, который сейчас рядом с вами.



Овен — гороскоп на сегодня, 30 июля

Это нормально, чтобы хотеть провести время самостоятельно. Это нормально расставлять приоритеты по уходу за своим внутренним миром. Вы можете или не можете отвернуться от мирских обязанностей. Просто не забудьте найти баланс. Чему научит вас эта неделя: важность медитации и внимательности. Есть причина, по которой йоги и Вознесенные Владыки вновь подтвердили важность практики молчания.

Космический совет: расставьте приоритеты, заботясь о своем внутреннем мире.

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Телец — гороскоп на сегодня, 30 июля

Темная луна - это время движения внутрь, переживания наших теней и противостояния частям себя, от которых мы уклонялись. Да, этот процесс освобождения потребует определенной степени отрешенности.

Не бойтесь взять это время для себя или расставьте приоритеты по уходу за собой. Есть ли духовная практика, которая помогает вам оставаться приземленным? Пусть ваша внутренняя волшебница вернет себе поводья.

Космический совет: противостоять тьме внутри.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 30 июля

Можно поддерживать ценности верности и преданности делу. Желать моногамных отношений это вполне нормально. Говорите свою правду, Близнецы. Особенно если вы чувствуете, что находитесь не там же, что и ваш партнер.

С другой стороны, эта фаза вашей жизни приносит вам друзей, которые глубоко привержены вашему росту и гордятся тем, что вы преследуете свою священную цель. Предложите им свою безусловную любовь и получите поддержку в ответ.

Космический совет: будьте честны в том, что вы хотите от этих отношений.

Рак — гороскоп на сегодня, 30 июля

Спойлер: проблемы, которые вы воспринимаете, - всего лишь иллюзия. Дорога очищается для вас в этот самый момент. Отпустите страхи и запреты. Мотивируйте себя, чтобы выполнить свою священную цель.

Для некоторых из вас этот вновь обретенный оптимизм может творить чудеса в вашей романтической жизни. Верите ли вы, что у вас есть потенциал, чтобы начать все сначала? Готовьтесь и уходите, Рак.

Космический совет: пусть оптимизм будет вашим любимым лекарством сегодня.

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Лев — гороскоп на сегодня, 30 июля

Корень всех страданий либо лежит в прошлом, от которого нужно избавиться, либо проецирует свои заботы на чистый холст будущего. Где вы сейчас, Лев?

Не могли бы вы закрыть глаза для благословения, которые предлагает вам настоящее? Еще раз, пришло время наблюдать за саморазрушительным поведением, пока вы осторожно ведете свое беспокойство к выходу.

Космический совет: откройте глаза тому, что предлагает вам настоящее.

Дева — гороскоп на сегодня, 30 июля

Никакая сила в мире не может остановить вас, когда вы пробудитесь для раскрытия своего потенциала. Помните, кто вы, Дева. Помните, почему вы пришли сюда в первую очередь.

Этот вновь обретенный оптимизм обещает творить чудеса и в вашей романтической жизни. Вы можете или не можете найти партнера, который отвечает всем требованиям, но есть внутреннее знание, что любовь, которую вы заслуживаете, придет к вам, и что вы движетесь в правильном направлении

Космический совет: помните, кто вы есть.

Весы — гороскоп на сегодня, 30 июля

Что делать, если не существует такого понятия, как «один»? Что если Шекспир и другие парни обманули нас, заверив, что единственная существующая любовь - это вечная версия?

Обратите внимание на то, что предлагает вам этот момент. Наслаждайтесь теми благословениями, которые проявляются в вашей реальности. В этом секрет переживания любви в ее наиболее развитой форме.

Космический совет: будьте благодарны за благословения, которые вы испытываете в этот момент.

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Скорпион — гороскоп на сегодня, 30 июля

«Мы отпускаем одну фазу, один аспект любви, и другой вступает. Страсть умирает и возвращается. Боль прогоняется и всплывает в другой раз. Любить - значит обнимать и в то же время противостоять многим концам и многим, многим начинаниям - и все в одних и тех же отношениях». Пусть эта цитата «Женщины, бегущей с волками» вдохновит вас перестать придерживаться своей идеи о том, что вы воспринимаете как идеальные отношения, и поможет вам освободить место для любви в ее наиболее развитой форме.

Хватит оставаться в одиночестве, Скорпион! Не позволяйте социальным нормам быть причиной, по которой вы гоняетесь за тем, что не способно повысить ценность вашей жизни.

Космический совет: примите изменения, которые вы испытываете в ваших отношениях.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 30 июля

Любовь это не игра, Стрелец. Если вы в восторге, самое время пересмотреть свой жизненный выбор. Некоторые из вас могут испытывать чувство застоя - как будто вы находитесь в объятиях своего особенного человека и кажется, что вы никуда не денетесь.

Это нормально, чтобы сделать ваши индивидуальные цели приоритетными на данный момент. Что если создание прочного фундамента для себя является секретом длительных отношений?

Космический совет: будьте терпеливы с собой и другими. Это время, чтобы построить прочную жизнь для себя.

Козерог — гороскоп на сегодня, 30 июля

«Иногда тот, кто бежит от природы Жизнь/Смерть/Жизнь, настаивает на том, чтобы думать о любви только как о благе. И все же любовь в ее самой полной форме - это серия смертей и перерождений». Пусть эта фраза поэта и психолога Клариссы Пинколы Эстес разбудит вас, Козерог. Чему учит эта фаза ваших отношений: важности не только принятия происходящего, но и принятия изменений - независимо от того, насколько хаотичны они будут в данный момент. Для некоторых может всплыть скрытая правда. Оставайтесь на земле, чтобы вы могли принимать решения, соответствующие вашей высшей цели. Космический совет: вас ждут радикальные изменения.

Водолей — гороскоп на сегодня, 30 июля

Вы не устали нести все это бремя, Водолей? Как долго вы собираетесь терпеть боль?

Поймите фазы луны и то, что предлагает вам ее тьма. Сегодняшний день приносит с собой прекрасную возможность окунуться в тень и освободить себя от прошлого, которое мешает вам испытать радость и счастье.

Космический совет: отпустите боль. Она уже послужила своей цели.

Рыбы — гороскоп на сегодня, 30 июля

В каждых отношениях два человека, Рыбы. Вы воспринимаете все, что видели и слышали? Есть ли достаточно места для вас, чтобы выразить свои эмоции?

Эта фаза вашей жизни привлекает ваше внимание к тому, что нужно исцелить. Не уклоняйтесь от противостояния тяжести. Учитывая тип релиза, который вы проходите в этот момент, у вас может не быть пропускной способности, чтобы быть продуктивным для себя, и это нормально. Примите ваши ограничения.

Космический совет: противостоять тяжелым эмоциям.

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