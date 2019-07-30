В Бразилии жертвами тюремного бунта стали 57 человек

, 9:33 Эфирная новость 28

В город Альтамира стягивают военных и спецназ.

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Фото, видео : Reuters, 5-tv.ru

Власти Бразилии стягивают военных и полицейский спецназ в город Альтамира. Все для того, чтобы подавить крупный бунт в тюрьме. Его жертвами уже стали 57 человек. Такие данные приводят местные СМИ.

Журналисты сообщают, что беспорядки вспыхнули из-за конфликта между криминальными группировками. Заключенные жестоко расправлялись друг с другом: 16 человек были обезглавлены. Другие — погибли в результате поджога барака. В какой-то момент мятежники взяли в плен двоих надзирателей. Однако позже их отпустили.

В эти минуты, по сообщениям властей, удалось навести порядок. Горящий барак потушен, оказывается помощь раненым. Зачинщиков погрома решено перевести в другие тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о беспорядках и массовом побеге заключенных из одесской колонии.

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