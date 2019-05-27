Видео: Беспорядки и массовый побег заключенных произошли в одесской колонии

В Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе вспыхнули беспорядки, произошел массовый побег заключенных, сообщает ряд украинских СМИ.

По некоторым данным, территорию пенитенциарного учреждения на Люстдорфской дороге покинули полтора десятка человек. Часть беглецов удалось оперативно задержать, однако некоторым удалось скрыться в частном секторе. На самой территории колонии виден дым. Для подавления бунта прибыли бойцы спецназа. По неподтвержденной информации, несколько сотен сидельцев забаррикадировались внутри колонии.

По предварительным данным, заключенные устроили беспорядки из-за плохих условий содержания. Есть пострадавшие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о беспорядках в колонии Таджикистана, в ходе которых погибли три десятка заключенных.