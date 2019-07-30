Видео: Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Таиланда

, 13:51 Эфирная новость 23

Руководитель российского Министерства иностранных дел указал на хорошие перспективы военного сотрудничества нашей страны и Таиланда.

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Фото, видео : ТАСС / Антон Новодережкин, 5-tv.ru

Сотрудничество России и Таиланда выходит на новый уровень. Об этом заявил глава нашего МИДа Сергей Лавров после переговоров со своим коллегой из Таиланда, она прошла в Бангкоке во вторник, 30 июля. Министры отметили: в этом году между странами значительно вырос товарооборот, укрепляется и расширяется взаимодействие между военными ведомствами.

«Мы приветствовали активное взаимодействие в сфере безопасности между аппаратами советов безопасности наших стран по линии правоохранительных органов в таких актуальных сферах, как борьба с терроризмом, наркобизнесом, организованной преступностью», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Кроме того, по словам Лаврова, Москва и Бангкок договорились развивать и гуманитарные связи: активно готовить специалистов по русскому и тайскому языкам, способствовать контактам между молодежью и наращивать туристический поток.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Сергей Лавров прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке.

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