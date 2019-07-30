Видео: Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Таиланда

Сотрудничество России и Таиланда выходит на новый уровень. Об этом заявил глава нашего МИДа Сергей Лавров после переговоров со своим коллегой из Таиланда, она прошла в Бангкоке во вторник, 30 июля. Министры отметили: в этом году между странами значительно вырос товарооборот, укрепляется и расширяется взаимодействие между военными ведомствами.
Кроме того, по словам Лаврова, Москва и Бангкок договорились развивать и гуманитарные связи: активно готовить специалистов по русскому и тайскому языкам, способствовать контактам между молодежью и наращивать туристический поток.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Сергей Лавров прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке.