Генконсул: На популярном курорте Турции гибнут десятки россиян

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С увеличением туристического потока растет и количество несчастных случаев с отдыхающими.

Фото : Global Look Press / Diego Cupolo

Турция считается самым популярным местом отдыха россиян. В 2018 году курорт посетили около шести миллионов человек. В этом году, как ожидается, рекорд будет побит. Но с ростом турпотока увеличивается и количество несчастных случаев, связанных с туристами. Об этом заявил генеральный консул России в Анталье Олег Рогоза.

Генконсул подчеркнул, что отдыхающим следует адекватно оценивать состояние своего здоровья и следовать рекомендациям врачей. Рогоза в первую очередь имеет в виду туристов, имеющих хронические заболевания, которые обостряются в условиях жаркого и влажного климата, сообщает РИА Новости.

«Если говорить о печальной статистике, то, к сожалению, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками», — сказал Олег Рогоза.

По словам генерального консула, только в этом году из Антальи при содействии страховых компаний и Центра «Защиты» медицины катастроф при Минздраве в российские больницы с помощью самолетов были эвакуированы восемь тяжелобольных.

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Олег Рогоза отмечает, что каждый год фиксируется огромное количество инфарктов, инсультов и сердечных приступов. Генконсул посоветовал отдыхающим быть более внимательными к своему здоровью и здоровью своих близких. Он добавил, что при необходимости туристам нужно обращаться за помощью к врачу в отеле, в страховые компании, к представителям туроператора или в генконсульство.

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