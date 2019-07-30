Фото: Модели Кендалл и Кайли Дженнер снялись в рекламе собственной марки джинсов

Американские супермодели Кендалл Дженнер и ее сестра Кайли, известная как самая молодая миллиардерша в мире, снялись полуобнаженными для рекламы собственного бренда джинсов Kendall + Kylie. Фотографию девушки опубликовали в Instagram-аккаунте марки. Таким образом Кендалл и Кайли сообщили о старте продаж продукции.
На снимке модели позируют на полу в белых джинсах. Кендалл прикрывает грудь руками, а Кайли — широкополой шляпой.
Поклонники пришли в восторг от совместной фотографии моделей:
«Две самые красивые женщины мира в одной картине»;
«Великолепны!»
«Это фото идеально», — оставили комментарии подписчики.
Весной Forbes назвал 21-летнюю Кайли Дженнер самой молодой в мире миллиардершей, заработавшей свое состояние самостоятельно. Девушка открыла собственный бренд косметических средств Kylie Cosmetics в 2016 году и к настоящему времени заработала один миллиард долларов.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кайли Дженнер прокомментировала слухи о своей второй беременности.