Фото: Модели Кендалл и Кайли Дженнер снялись в рекламе собственной марки джинсов

Американские супермодели Кендалл Дженнер и ее сестра Кайли, известная как самая молодая миллиардерша в мире, снялись полуобнаженными для рекламы собственного бренда джинсов Kendall + Kylie. Фотографию девушки опубликовали в Instagram-аккаунте марки. Таким образом Кендалл и Кайли сообщили о старте продаж продукции.

На снимке модели позируют на полу в белых джинсах. Кендалл прикрывает грудь руками, а Кайли — широкополой шляпой.

instagram @kendallandkylie

Поклонники пришли в восторг от совместной фотографии моделей:

«Две самые красивые женщины мира в одной картине»;

«Великолепны!»

«Это фото идеально», — оставили комментарии подписчики.

Весной Forbes назвал 21-летнюю Кайли Дженнер самой молодой в мире миллиардершей, заработавшей свое состояние самостоятельно. Девушка открыла собственный бренд косметических средств Kylie Cosmetics в 2016 году и к настоящему времени заработала один миллиард долларов.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кайли Дженнер прокомментировала слухи о своей второй беременности.