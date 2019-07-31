Контактные линзы смогут приближать изображение с помощью моргания

В журнале Advanced Functional Materials опубликована разработка Калифорнийского университета в области оптики. Как уточняет «Ридус», новые линзы из эластичных полимерных пленок реагируют на электрическое поле человека.

Мышечные импульсы, как моргание или движение глаз, вызывают электрические сигналы, вернее — электроокулографические. С их помощью и будет осуществляться управление новым устройством. Например, дважды моргнув, можно увеличить толщину линзы на 32%. Изменится фокусное расстояние и визуально предметы приблизятся, будто мы смотрим в миниатюрный бинокль.

Пока что разработка существует как экспериментальный экземпляр, работающий только в специальной установке с электродами, но ученые возлагают надежды на свое детище и в будущем планируют широко внедрить его в повседневную жизнь обычных людей.

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