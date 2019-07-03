Под Петербургом построят клинику, специализирующуюся на ядерной медицине

Обнаружение инфаркта миокарда с точностью до 90-100%. Это будет возможно благодаря ядерной медицине. Так называется новое и самое перспективное направление в здравоохранении. Уникальные технологии станут доступны российским пациентам. Под Петербургом начинается строительство клиники, которая и будет специализироваться на ядерной медицине. О разработках на стыке медицины и физики репортаж Виктора Синеока.

У них здесь своя атмосфера. Сквозь термины в научных работах, ученые видят будущее. Иногда физики шутят, иногда спорят между собой. Но ведь для того и собираются раз в четыре года. Впервые столь значимое научное событие проводят в Петербурге.

Здесь постоянно слышна английская речь. На английском читается и большая часть докладов. Все потому что Европейская конференция по рассеянию нейтронов — это большое международное событие. Сюда приехало очень много специалистов из-за рубежа.

Здесь обсуждают то, о чем обычный человек имеет лишь приблизительное представление. Ядерные технологии, считают ученые, очень скоро изменят нашу жизнь. А ядерная медицина уже стала самым перспективным направлением. Поэтому именно здесь сегодня и объявили: на Северо-Западе России появится уникальная клиника.

Эксклюзивно и только МИЦ «Известия» генеральный директор группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» показывает проект центра нового поколения. Его возведут в конце 2021 года на стыке Петербурга и области. По уровню оказания медпомощи и оборудованию центр войдет в тройку лучших в мире. На территории более 200 тысяч квадратных метров — уникальная клиника: стационары, операционные, учебные центры.

«Это абсолютно открытый проект. Она предусматривает под собой лечение по системе ОМС. По системе оказания высокотехнологической медицинской помощи. По страховкам ДМС, для платных пациентов. Так же мы планируем, что эта клиника станет неким центром для медицинского туризма», — говорит генеральный директор ГК «СОГАЗ МЕДИЦИНА» и АО «НОМЕКО» Владислав Баранов.

Здесь все будет по принципу «замкнутого цикла» — любые процедуры и операции. Строения соединяет галерея в полкилометра длинной. Но больше всего медицинских интуристов заинтересует здание, что на макете обозначено цифрой 11. Это корпус ядерной медицины. И 12 — циклотрон. Установка размером с огромное здание, способная производить нужные изотопы. Таких в мире всего две — эта станет третьей. А спрос огромный.

«Международный рынок ядерной медицины сегодня оценивается в 80 миллиардов долларов. По некоторым оценкам, через шесть лет он будет 360 миллиардов долларов. В то же время, рынок вооружений мировой, он практически постоянен и составляет 80 миллиардов долларов», — заявил профессор, председатель Совета директоров АО «НОМЕКО» Сергей Мазуренко.

Сергей Мазуренко — председатель совета директоров созданной в начале этого года «Новой медицинской компании», сокращенно — НОМЕКО. Ее цель как раз — внедрять современные методы в практическую работу клиник. Для этого осуществляют широкое взаимодействие с научными и медицинскими центрами. Одно из главных направлений — ядерная медицина. И Россия может сделать в это области прорыв.

«Я удивлен! Здесь говорят об этом на таком высоком научном уровне. В Турции над этим пока не работают», — отметил медицинский физик из Турции Горкем Гунгор.

«Будущее за ядерной медициной. Сейчас многое вкладывается в эти технологии», — подчеркнул доктор медицинских наук из Университетской клиники немецкого города Тюбингена Кристиан ла Фужер.

Одна из особенностей ядерной медицины — невероятная точность. Изотопы безошибочно находят даже маленькую опухоль. Технологии могут изменить и отечественную педиатрию. В лечении тяжелобольных детей много нюансов.

«Нужно говорить не столь об объемах оказания таких применений технологий ядерной медицины в педиатрии, а, наверное, о более продвинутой персонализированной медицине в данных случаях. То есть исследование детских опухолей, исследование детской онкологии, должно в конечном итоге привести к тому, что применение этих технологий, тоже будет персонализировано, ведь детская онкология по своей генетики, и гистологии отличается от таковой взрослой онкологии», — кандидат медицинских наук, детский эндокринолог, член Совета директоров АО «НОМЕКО» Мария Воронцова.

Другая важная область применения — заболевания сердечно-сосудистой системы. Сейчас от них в России умирает миллион триста тысяч человек в год. Но болезнь можно вовремя обнаружить.

«Комплекс всех сложенных вместе исследовательских методов не даст точность диагностики более, чем 60-70%. А позитронно-эмиссионная томография или сцинтиграфия миокарда может помочь этот уровень диагностики повысить до 80-90 и даже до 100%», — говорит доктор медицинских наук, главный врач ГК «СОГАЗ МЕДИЦИНА», член совета директоров АО «НОМЕКО» Андрей Обрезан.

Это разработки на стыке физики и медицины. Изотоп вводят в организм человека, и он находит проблемы изнутри. Радиоактивный препарат распадается сразу после процедуры. Рубидий-82, например, чуть больше чем через минуту. Но в промышленных масштабах изотоп сейчас производят лишь в Канаде и США. Российские циклотроны как, например, тот, что находится в «Курчатовском институте», могут создавать изотопы в научных целях. А ведь потребность все время растет.

Об этом тоже много говорили сегодня на конференции. И решением как раз и может стать новый циклотрон, который появится в Многопрофильном медицинском комплексе «СОГАЗ МЕДИЦИНЫ». Он должен насытить этот специфический рынок.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что протонную терапию обсудили на Европейской конференции по рассеянию нейтронов.