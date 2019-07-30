Леди Гагу сфотографировали целующейся с новым бойфрендом

Леди Гагу нарекли разлучницей и даже «угонщицей» Брэдли Купера у российской супермодели Ирины Шейк. Но папарацци застали певицу во время романтического свидания со звукорежиссером Дэниелом Хортоном, сообщает StarHit.

Видео: Звезда фильма «Отель Мумбаи» показал, как маленький сын сосет ему пальцы на ногах

Тысячи российских пользователей устроили настоящую атаку на Гагу в ее Instagram и буквально затравили певицу. Но как оказалось, все это время она строила отношения с совсем другим человеком. В интернете появились фотографии, на которых артистка пылко целуется со своим новым избранником в одном из ресторанов Лос-Анжелеса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Red Carpet #Mood (@redcarpetmood) 30 Июл 2019 в 5:55 PDT

«У них был столик около тротуара, поэтому их многие видели. Она казалась счастливой, когда общалась со своим парнем, но отказалась с кем-либо фотографироваться», — прокомментировала увиденное одна из посетительниц заведения.

С ноября 2018-го Дэниел Хортон начал работать в команде Леди Гаги. В его резюме есть также сотрудничество с Джастином Тимберлейком и Бруно Марсом.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Ирина Шейк начала встречаться с бывшим мужем Дженнифер Энистон.