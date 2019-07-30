Леди Гагу сфотографировали целующейся с новым бойфрендом

, 19:03 Фото 93

Папарацци запечатлели эпатажную певицу в поцелуе с мужчиной. И это был не Брэдли Купер, с которым ей приписывали роман.

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Фото, видео : Globallookpress.com / ImagePressAgency, instagram @redcarpetmood

Леди Гагу нарекли разлучницей и даже «угонщицей» Брэдли Купера у российской супермодели Ирины Шейк. Но папарацци застали певицу во время романтического свидания со звукорежиссером Дэниелом Хортоном, сообщает StarHit.

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Тысячи российских пользователей устроили настоящую атаку на Гагу в ее Instagram и буквально затравили певицу. Но как оказалось, все это время она строила отношения с совсем другим человеком. В интернете появились фотографии, на которых артистка пылко целуется со своим новым избранником в одном из ресторанов Лос-Анжелеса.

 
 
 
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Публикация от Red Carpet #Mood (@redcarpetmood)

«У них был столик около тротуара, поэтому их многие видели. Она казалась счастливой, когда общалась со своим парнем, но отказалась с кем-либо фотографироваться», — прокомментировала увиденное одна из посетительниц заведения.

С ноября 2018-го Дэниел Хортон начал работать в команде Леди Гаги. В его резюме есть также сотрудничество с Джастином Тимберлейком и Бруно Марсом.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Ирина Шейк начала встречаться с бывшим мужем Дженнифер Энистон.

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