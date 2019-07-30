Видео: Звезда фильма «Отель Мумбаи» показал, как маленький сын сосет ему пальцы на ногах

Диковатое семейное видео с участием звезды фильма «Отель Мумбаи» Арми Хаммера набирает всю большую популярность. В коротком ролике, которым сам актер поделился в сторис на своей странице в Instagram, его двухлетний сын Форд проявляет нездоровый интерес к ступням отца. Запись, репост которой сделал один из пользователей Twitter, набрала больше миллиона просмотров.

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В кадре маленький мальчик с удовольствием обсасывает пальцы на отцовских ступнях. Сам Хаммер-старший смеется, но не прерывает увлекательного занятия ребенка. В пометке, которой сопроводил видео Амри, сообщается, что мальчик был занят подобным образом порядка семи минут.

«Фу, ужас!»

«Это странненько»

«И зачем разрешать своему ребенку такое?» — пишут пользователи.

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