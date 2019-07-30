Нидерланды отказались принимать информацию по крушению MH17 от детектива

Нидерланды отказались принимать новую информацию по делу о крушении MH17 над Донбассом в 2014 году. Данные, которых нет в последнем официальном отчете о ходе расследования, готов предоставить частный детектив из Германии.

Мужчина по имени Йозеф Реш обратился к Совместной следственной группе (ССГ) при помощи открытого письма. Как сообщил детектив, он готов передать ССГ информацию и данные, которых нет в ее последнем отчете. В частности, Реш был готов передать аудиозаписи военных спецслужб о воздушных полетах в день крушения и за несколько недель до и после этого, аналогичные записи сепаратистов и украинской армии, записи звонков украинской армии и данные спецслужб и военных, касающиеся полета российского борта № 1 в день трагедии — в этот день Владимир Путин возвращался в Москву из Бразилии.

Реш настаивал на публичной передачи данных. Также детектив обещал назвать имя информатора, которому, по его словам, было выплачено «15,5 миллиона в различной валюте», и раскрыть учреждение, в котором он работает.

Официальной реакции ССГ на письмо пока не последовало, однако ответ пришел от прокуратуры Нидерландов. Ведомство отказало Решу, пояснив, что выдвинутые им условия «очень необычны, и они также могут нанести вред расследованию, если доказательства рассматриваются СМИ и другими лицами до их изучения».

Крушение рейса MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур произошло 17 июля 2014 года. Boeing рухнул неподалеку от Донецка, все 298 человек, находившихся на борту, погибли. По имеющейся информации, самолет был сбит ракетой, выпущенной украинскими военными.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, премьер Нидерландов заявил о разговоре с Путиным о крушении MH17.