Нидерланды отказались принимать информацию по крушению MH17 от детектива

, 18:41 58

Частный детектив из Германии обратился к следственной группе, изучающей крушение Boeing под Донецком в 2014 году, и предложил передать информацию, которой еще нет в ее доказательной базе.

Фото : REUTERS / MAXIM ZMEYEV

Нидерланды отказались принимать новую информацию по делу о крушении MH17 над Донбассом в 2014 году. Данные, которых нет в последнем официальном отчете о ходе расследования, готов предоставить частный детектив из Германии.

Мужчина по имени Йозеф Реш обратился к Совместной следственной группе (ССГ) при помощи открытого письма. Как сообщил детектив, он готов передать ССГ информацию и данные, которых нет в ее последнем отчете. В частности, Реш был готов передать аудиозаписи военных спецслужб о воздушных полетах в день крушения и за несколько недель до и после этого, аналогичные записи сепаратистов и украинской армии, записи звонков украинской армии и данные спецслужб и военных, касающиеся полета российского борта № 1 в день трагедии — в этот день Владимир Путин возвращался в Москву из Бразилии.

Реш настаивал на публичной передачи данных. Также детектив обещал назвать имя информатора, которому, по его словам, было выплачено «15,5 миллиона в различной валюте», и раскрыть учреждение, в котором он работает.

Официальной реакции ССГ на письмо пока не последовало, однако ответ пришел от прокуратуры Нидерландов. Ведомство отказало Решу, пояснив, что выдвинутые им условия «очень необычны, и они также могут нанести вред расследованию, если доказательства рассматриваются СМИ и другими лицами до их изучения».

Крушение рейса MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур произошло 17 июля 2014 года. Boeing рухнул неподалеку от Донецка, все 298 человек, находившихся на борту, погибли. По имеющейся информации, самолет был сбит ракетой, выпущенной украинскими военными.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, премьер Нидерландов заявил о разговоре с Путиным о крушении MH17.

Читайте также

+12° Днём +13°
Ночью +7°
63.38
-0.14 70.60
-0.04
Астролог рассказала, какие знаки зодиака склонны к лишнему весу

Последние новости

19:39
Видео: Силуанов и Мишустин поучаствовали в работе «ПРОдвижения» в Крыму
19:33
Энтомолог рассказал, стоит ли россиянам бояться нашествия американских тараканов
19:26
«Сергей Зверев, это вы?»: Поклонники не узнали Барановскую в новом образе
19:22
Видео: Юрий Чайка раскритиковал обеспечение безопасности в детских лагерях
19:03
Леди Гагу сфотографировали целующейся с новым бойфрендом
18:57
«Мы не дрались!»: Глава МИД Украины опроверг ссору с Сергеем Лавровым

Сейчас читают

Фотографии Пугачевой «без фотошопа» смутили поклонников
Видео: Звезда фильма «Отель Мумбаи» показал, как маленький сын сосет ему пальцы на ногах
Эксклюзивное видео: Момент начала драки пассажиров Rolls-Royce с пешеходом

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги