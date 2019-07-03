Премьер Нидерландов заявил о разговоре с Путиным о крушении MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о разговоре с президентом России Владимиром Путиным о крушении малайзийского Boeing. По его словам, беседа о рейсе MH17 состоялась 28 июня во время саммита G20 в Японии, сообщает РИА Новости.

« Я поговорил с президентом Путиным о MH17. Для Нидерландов, а также для многих других стран мира, это до сих пор остается открытой раной. Таким образом, если у меня есть возможность обсудить это с президентом России, я сделаю это. Мы поговорили об этом, и я продолжу делать это в таких случаях », — сказал Марк Рютте.

Пассажирский Boeing, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в окрестностях Донецка. Из 298 человек, находившихся на борту воздушного судна, не выжил никто. По имеющимся данным, самолет был сбит ракетой, выпущенной украинскими военными.

Ранее 5-tv.ru писал о том, Путин прокомментировал расследование крушения MH17.