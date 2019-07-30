Видео: Силуанов и Мишустин поучаствовали в работе «ПРОдвижения» в Крыму

Глава Минфина России Антон Силуанов и руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин приняли участие в работе платформы «ПРОдвижение». Мероприятие является продолжением конкурса «Лидеры России», Силуанов и Мишустин являются наставниками сессии в Ялте, сообщает ФАН.

В ходе работы платформы молодые налоговики показали свои умения выступать перед публикой и решать задачи, связанные с вопросами управления в налоговой сфере. В результате работы первых двух сессий участники «ПРОдвижения», а это порядка 300 человек, оказали помощь в автоматизации контроля за налоговой отчетностью.

«ФНС России преуспела в цифровизации. А чем объясняется такой успех? Молодыми кадрами», — отметил Антон Силуанов, говоря о значимости подобных мероприятий.

Министр убежден, что таким образом можно оценить профессиональные качества молодых специалистов. И, разумеется, без внимания таланты оставлены не будут — лучшие участники «ПРОдвижения» получат повышения на местах работы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Силуанов рассказал о причинах снижения реальных доходов россиян.