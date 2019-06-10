Силуанов рассказал о причинах снижения реальных доходов россиян

Глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам рассказал о причинах снижения реальных доходов россиян. По его мнению, это связано с ростом расчетов граждан по кредитам и сокращением теневого сектора в экономике, сообщает RT.

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«Несмотря на то, что заработные платы растут, растут социальные выплаты в реальном выражении, показатели, которые влияют на реальные доходы — расчеты по кредитам и досчет на теневой сектор, — они тянут показатель реальных доходов вниз», — пояснил Антон Силуанов.

Министр финансов отметил, что в первом квартале 2019 года заработные платы и социальные выплаты россиян в реальном выражении растут.

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«По нашим данным, уже за первый квартал реальные заработные платы наших граждан выросли на 1,3%, а в апреле — 1,6%. Это данные статистики за первый квартал и за апрель текущего года», — сказал Антон Силуанов.

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