Силуанов рассказал о причинах снижения реальных доходов россиян

Глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам рассказал о причинах снижения реальных доходов россиян. По его мнению, это связано с ростом расчетов граждан по кредитам и сокращением теневого сектора в экономике, сообщает RT.
«Роскошный и любимый»: Яна Рудковская похвасталась шикарным автомобилем
Министр финансов отметил, что в первом квартале 2019 года заработные платы и социальные выплаты россиян в реальном выражении растут.
«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых высокооплачиваемых сферах деятельности в России.