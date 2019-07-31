Ирина Пегова, ставшая знаменитой после роди в фильме Алексей Учителя «Прогулка», смутила своих поклонников откровенными снимками из номера петербургского отеля. На одном из фото, которыми актриса поделилась в Instagram, она сидит в сорочке с глубоким вырезом и изящном белоснежном пеньюаре на туалетном столике, чуть наклонившись вперед, что особенно подчеркивает пышную грудь. На второй фотографии Ирина сидит за кофейным столиком и кокетливо играет с ягодами малины.

«Шел третий выходной! — написала Пегова. — Нам надо позволять себе оставаться самим с самой со своими мыслями! Что я сегодня и делала! Не выходила никуда из номера любимого отеля и смотрела в „окно“ на Фонтанку, ну не смогла полдня вылезти из кровати, и снять любимую ночную сорочку с халатом».

instagram @ pegovairina

Далее актриса пустилась в размышления о том, что мешает людям найти свое предназначение. Но подписчики пришли в восхищение от фотографий.

«Ух, какая красотка!»

«Фото отпад. Вы прекрасны, Ирина»

«Кровь с молоком», хороша!»

«Секси».

«Сударыня! Ну шо вы делаете… Испытание для мужчин!!! Прям давление сразу… Во всем теле»

«Да, красота это страшная сила. Эх был бы джигит, украл бы! Клянусь мамой, честное слово!», -пишут комментаторы.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Ирина Пегова опубликовала видео ночной прогулки по Санкт-Петербургу и поделилась своими впечатлениями.