Видео: звезда фильма «Прогулка» Ирина Пегова прошлась по ночному Петербургу

Ирина Пегова опубликовала в Instagram видео своей прогулки по ночному Петербургу. Видимо звезда решила поностальгировать по тем временам, когда снималась в фильме «Прогулка». В любовной драме актриса и два ее спутника на протяжении полутора часов бродили по улицам Северной столицы. Сейчас артистка удивляется — насколько город живой в темное время суток.

«И это четыре часа утра! Огромное количество людей, ходят, гуляют, пьют вино!» — поражается знаменитость.

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Ирина Пегова обожает Санкт-Петербург. Недавно актриса посетила репетицию Главного военно-морского парада и продемонстрировала фото с мероприятия подписчикам. Однако поклонники тогда больше внимания уделили не красивым кораблям, а платью знаменитости с открытыми плечами и глубоким декольте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Пегова похвасталась соблазнительным ретро-платьем.