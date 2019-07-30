Видео: Путин призвал не гонять людей на диспансеризацию за тридевять земель

, 20:42 Эфирная новость 29

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко заявил, что диспансеризация граждан должна стать доступной.

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Фото, видео : Alexander Legky/Global Look Press, 5-tv.ru

Власти Сахалинской области намерены принципиально закрыть вопрос с переселением из аварийного жилья. Об этом президенту доложил исполняющий обязанности губернатора Валерий Лимаренко. Регион осваивался вахтовым методом, дома строили временные. В этом году объемы строительства увеличили вдвое. С Минобороны решен вопрос о передаче земельных участков. Еще одна проблемная сфера –здравоохранение. Не везде есть больницы, врачей не хватает. Но диспансеризацию стараются провести по плану.

«У нас появилась, как я уже доложил, техника, которая перемещается в отдаленные районы. У нас появился технически высокооснащенный вертолет, который уже спасает жизни людей», — отметил врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Вы последите, чтобы эта диспансеризация, о которой вы сказали, которая, безусловно, нужна, чтобы она была реальной, чтобы людей не гоняли за тридевять земель на эту диспансеризацию, потому что не поедут просто, и все», — заявил президент России Владимир Путин.

Путин поручил направить передвижные мобильные комплексы в отдаленные районы и запретил закрывать старые поликлиники, пока не будут достроены новые. Показатели продолжительности жизни в Сахалинской области — низкие. А смертность, в том числе от онкологии — высокая. Все из-за того, что люди вовремя не могут пройти обследование.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин поручил ФАС обратить внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.

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