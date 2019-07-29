Путин поручил ФАС обратить внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах

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Во время встречи с главой ведомства Игорем Артемьевым президент напомнил о жалобах граждан страны, высказанных во время президентской прямой линии.

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Фото, видео : ТАСС / Никольский Алексей, Метцель Михаил, Сорокин Донат

В ходе рабочей встречи с руководителем Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорем Артемьевым президент России Владимир Путин поднял вопрос о росте тарифов ЖКХ, пишет RT. Политический лидер напомнил главе ведомства о жалобах граждан на повышение платы за коммунальные услуги во время президентской прямой линии и поручил обратить внимание на эту проблему.

Артемьев, в свою очередь, подчеркнул, что уже вышло постановление, которое запрещает устанавливать тарифы ЖКХ выше, чем это регламентировано правительством. В тех случаях, когда по экономическим соображениям регионам нужно будет повысить плату за коммунальные услуги, им потребуется согласие ФАС.

Что касается жалобы жителя Омской области во время прямой линии, то она последовала еще до постановления правительства РФ об ограничении возможностей регионов по повышению тарифов, отметил Артемьев. К тому же, ФАС уже разобрался в ситуации, и сейчас тарифы на ЖКХ в регионе снижаются.

«Мне бы очень хотелось, чтобы слова и бумажки, которые производятся в большом количестве на разных уровнях, не расходились с сутью тех решений, которые принимаются; чтобы люди видели, что эти решения работают в реальной жизни», — заявил Путин в ответ на разъяснения главы ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума запретила передавать долги по ЖКХ коллекторам.

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