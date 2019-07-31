Видео: Дагестан атаковали полчища саранчи

Целые полчища саранчи обрушились на Тарумовский район Дагестана. Кадры ужасающие.

Движущая стая напоминает песчаную бурю. Явление, надо сказать, совсем не редкое для этих мест. Два года назад насекомых было так много, что в регионе вводили режим чрезвычайной ситуации. Миллионные стаи саранчи передвигаются по полям и пожирают все на своем пути.

Нашествие насекомых для этого региона явление привычное. А вот снег в июле поразил даже видавших виды петербуржцев. Дождь, да! Прохладно, да! Но о валенках и шубе в Северной столице летом еще не задумывались. Как сообщал ранее 5-tv.ru, аномальных холод принес на юг города снежные массы. Небольшие, конечно, но от этого не менее поразительные.