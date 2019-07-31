Погодные аномалии: В Петербурге выпал снег в конце июля — видео

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Необычное для лета явление наблюдала жительница Московского района Северной столицы.

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Фото, видео : Pulati / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

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Погода 3924

Жители Санкт-Петербурга не перестают удивляться резким перепадам температур. Еще в воскресенье горожане грелись под солнечными лучами на пляже, а сейчас вновь вооружились зонтами и надели куртки, которые до этого пылились в шкафу.

Впрочем, холода наступили, согласно прогнозам синоптиков. Метеорологи сообщали, что на неделе с 29 июля ожидаются осадки и понижение температуры.

78.ru

Петербуржцы были готовы к прохладной погоде, однако не могли предположить, что в городе пойдет снег. Жительница Северной столицы запечатлела на видео довольно необычное для конца июля явление, сообщает телеканал «78».

На кадрах, поступивших в распоряжение 5-tv.ru, можно заметить, что на улице шел снегопад. Запись была сделана в районе площади Конституции во вторник, 30 июля. Причины таких погодных аномалий неизвестны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые предрекают в России смену «климатических эпох».

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