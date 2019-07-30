Путин подписал закон, направленный на сдерживание цен на бензин и дизель

, 22:22 17

Документ позволяет повысить размер компенсации нефтяным компаниям за недополученную прибыль при поставках топлива на внутренний рынок.

Фото : Zamir Usmanov / www.globallookpress.com

Президент РФ подписал закон, корректирующий демпфирующий механизм, позволяющий повысить размер компенсации нефтяным компаниям за недополученную прибыль при поставках топлива на внутренний рынок.  Мера направлена на стабилизацию цен на бензин и дизельное топливо. Как ожидается, она позволит удержать цены на топливо от роста без заключения специальных соглашений с нефтянниками.

В соответствии с документом, корректировка будет проведена с 1 июля 2019 года, сообщает News.ru. По данным издания, установленная в Налоговом кодексе условная средняя оптовая цена для бензина на внутреннем рынке должна быть снижена с 56 тысяч до 51 тысячи рублей за тонну (то есть около 41 рубля за литр на АЗС). И с 50 тысяч рублей до 46 тысяч за тонну (41,7 рублей за литр на АЗС) для дизельного топлива.

Этим же законом предусмотрено введение с 1 августа 2019 года демпфера на авиакеросин.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал в репортаже, как должен работать демпфирующий механизм.  

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