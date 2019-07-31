Дюжина бойцов: кто вошел в список опасных пород собак

В России утвердили первый официальный список опасных собак. Под давлением кинологов первоначальную версию сократили в пять раз. Осталось всего 12 пород. Те, кого селекционировали для убийства. И это — экзоты для России.

Например, бразильский бульдог. Этот действительно опасный зверь когда-то работал на скотобойнях, но сегодня практически исчез. Или алапахский чистокровный — таких во всем мире осталось меньше двух сотен. А редкие булли кутта и гуль донг живут в основном в Индии и Пакистане, где их разводят для нелегальных боев.

Есть в перечне собаки, которых проще приобрести в России. Правда, они почему-то названы нестандартно. Американский бульдог в списке обозначен как «амбульдог». Выведенная на территории нашей страны кавказская овчарка переименована в «северокавказскую собаку». А бульмастиф вдруг стал несуществующим «питбульмастифом». И здесь явная лазейка для юристов, которые в случае чего могут доказать — так… а по бумагам — другая порода.

Сразу два пункта занимают гибриды волка и собаки. В первую очередь это российский волкособ. Псов из опасного списка запрещено выгуливать без поводка и намордника в любых местах, кроме частных территорий владельца. И даже в таком случае необходимо вешать на забор предупреждающие знаки.

Вокруг списка идут споры, потому что более распространены и чаще нападают собаки других пород. Например, в Башкирии только сегодня пес напал на ребенка. Трехлетняя девочка — в больнице, с сильными укусами и рваными ранами. Очевидцы утверждают: питбультерьер, то есть с этого дня официально вроде как не опасный, раз не в списке, гулял во дворе без поводка и намордника. Когда он набросился на ребенка, собаку с трудом оттащили несколько взрослых мужчин.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий кинолога по вышеуказанному списку пород.