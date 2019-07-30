Кинолог прокомментировал список опасных пород, установленный правительством

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По мнению эксперта, агрессивных пород не существует — так же как не существует и злых наций.

Фото : globallookpress.com / Caroline Brinkmann

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский прокомментировал для URA.RU утверждение правительством перечня потенциально опасных пород. Эксперт отметил, что как таковых агрессивных пород нет, но существуют собаки, воспитание которых требует специальных условий.

Формирование характера животного во многом зависит от хозяина. Каждая порода имеет свои особенности. Например, помеси с волками не подходят для отдыха рядом с диваном — их необходимо содержать в вольерах, а воспитание лучше всего доверить кинологам.

Профессиональные заводчики утверждают, что характер собаки формируется условиями воспитания и содержания, а агрессию можно нивелировать дрессировкой. И самое главное — хозяин должен быть непререкаемым авторитетом для пса, а собака — не игрушкой, но полноценным «членом семьи». В таком случае — животное не сдвинется с места без команды ни для проявления любви, ни для проявления агрессии.

Также Владимир Уражевский в комментарии изданию отметил, что очень рад сокращению перечня опасных пород с 70 до 12. Утверждение расширенного списка серьезно ударило бы по кинологии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как полицейские спасли шестилетнюю девочку, жившую на псарне.

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