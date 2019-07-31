35 лет спустя: Как теперь выглядят и как сложились судьбы звезд «Санта-Барбары»

, 13:25 Эфирная новость 495

Культовому телесериалу, который показывали в России десять лет, исполнилось 35 лет.

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Фото, видео : tert.am, 5-tv.ru

Мелодия знакомая всем россиянам старше 30 лет, сегодня день рождения «Санта-Барбары». 30 июля 84го года в США вышел в эфир первый эпизод мыльной оперы. Эту дебютную серию в России так, кстати и не увидели, потому что фильм стартовал в дни Олимпиады в Лос-Анджелесе, а Советская сборная ее бойкотировала. У нас показ начался позже, сразу с 217-го эпизода. Но и оставшихся двух тысяч серий хватило, чтобы «Санта-Барбара» стала именем нарицательным. Корреспондент МИЦ «Известия» Надежда Алешкина узнала, как теперь выглядят и как сложились судьбы тех, кто исполнял главные роли в сериале. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, кто озвучивал легендарную «Санта-Барбару».

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