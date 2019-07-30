Видео: Кто озвучивал легендарную «Санта-Барбару» и как сложились судьбы актеров дубляжа

Легенда эпохи перемен отмечает юбилей. 35 лет назад в США на телеканале NBC вышел первый эпизод «Санта-Барбары». Премьера американской мыльной оперы в России состоялась в 1992 году и на десять лет интриги вокруг семейства Кепвелов захватили все внимание телезрителей — сериал смотрел каждый второй. Секрет такой мегапопулярности и поистине всенародной любви — во многом благодаря тем, кто оставался за кадром.

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Именно актеры дубляжа из Петербурга подарили сериалу узнаваемые голоса. И, кстати, российскую озвучку признали лучшей в мире сами создатели Санта-Барбары. Корреспондент МИЦ «Известия» Иван Уваров разыскал ту самую студию звукозаписи и вновь услышал знакомые голоса из неоконченного телеромана.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в честь 35-летия «Санта-Барбары» актеры сериала с фанатами отправятся в круиз.