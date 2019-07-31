Суд США закрыл дело по иску демократов о сговоре Трампа с Россией

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Иск в отношении правительства РФ, ГРУ, бизнесменов Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа предвыборного штаба Трампа был подан в суд в апреле 2018 года.

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Фото, видео : Liu Jie / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии. Он обвинял предвыборный штаб Дональда Трампа, российские власти и Главное управление генерального штаба в сговоре с целью повлиять на президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Аргументы или не имеют юридического веса, либо не имеют ценности. По описанным выше причинам вторая поправленная жалоба НКДП (Национальный комитет Демократической партии — Прим. ред.) отклонена», — цитирует источник издание.

Иск в отношении правительства РФ, ГРУ, бизнесменов Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа предвыборного штаба Трампа был подан в суд в апреле 2018 года. Демократы утверждали, что российские власти вступили в сговор с представителями избирательной компании американского политика, чтобы продвинуть Трампа, и для этого взломали компьютеры партии.

Президент США назвал решение американского суда важным событием для страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роберт Мюллер по итогам двухлетнего расследования сделал вывод, что американский лидер Дональд Трамп не был в сговоре с Россией во время выборов американского президента 2016 года.

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