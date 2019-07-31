Суд США закрыл дело по иску демократов о сговоре Трампа с Россией

Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии. Он обвинял предвыборный штаб Дональда Трампа, российские власти и Главное управление генерального штаба в сговоре с целью повлиять на президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

« Аргументы или не имеют юридического веса, либо не имеют ценности. По описанным выше причинам вторая поправленная жалоба НКДП (Национальный комитет Демократической партии — Прим. ред.) отклонена », — цитирует источник издание.

Иск в отношении правительства РФ, ГРУ, бизнесменов Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа предвыборного штаба Трампа был подан в суд в апреле 2018 года. Демократы утверждали, что российские власти вступили в сговор с представителями избирательной компании американского политика, чтобы продвинуть Трампа, и для этого взломали компьютеры партии.

Президент США назвал решение американского суда важным событием для страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роберт Мюллер по итогам двухлетнего расследования сделал вывод, что американский лидер Дональд Трамп не был в сговоре с Россией во время выборов американского президента 2016 года.